Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47051.701700 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456155
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
130
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
бачок на стальной раме 9 л, смывная арматура, гибкая подводка воды к заливному клапану, монтажная коробка для окна обслуживания, регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол, шпильки для крепления к стене, крепежные шпильки для унитаза, патрубки фанового отвода, патрубки для подвода воды к унитазу, прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция), набор крепежа, клавиша с креплениями, чаша унитаза, сиденье быстросъемное, с микролифтом, крепления, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.53х0.43х0.39х0.19
Вес, кг.
41.6
Описание товара Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47051.701700 белый
Инсталляция с унитазом, с сиденьем и клавишей AM PM Spirit V2.0 IS47051.701700 представляет собой готовый комплект для туалетной комнаты. Включает в себя систему инсталляции с клавишей и подвесной унитаз с сиденьем-крышкой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
130
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
бачок на стальной раме 9 л, смывная арматура, гибкая подводка воды к заливному клапану, монтажная коробка для окна обслуживания, регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол, шпильки для крепления к стене, крепежные шпильки для унитаза, патрубки фанового отвода, патрубки для подвода воды к унитазу, прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция), набор крепежа, клавиша с креплениями, чаша унитаза, сиденье быстросъемное, с микролифтом, крепления, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Инсталляция с унитазом, с сиденьем и клавишей AM PM Spirit V2.0 IS47051.701700 представляет собой готовый комплект для туалетной комнаты. Включает в себя систему инсталляции с клавишей и подвесной унитаз с сиденьем-крышкой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47051.701700 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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