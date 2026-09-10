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Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456153
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Описание товара Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47001.701700 белый
Полностью готовый к установке комплект: система инсталляции с клавишей, подвесной унитаз сиденьем. Не разборная рама из стального профиля выдерживает нагрузку до. 400 кг. Полностью изолированный бачок с качественной двухрежимной смывной арматурой - комфортное использование благодаря низкому уровню шума - менее 20 Дб. Укомплектован пневматической клавишей в белом цвете. В комплекте все необходимые патрубки и крепления, а также прокладка между унитазом и стеной - звукоизоляция. Выверенный геометрический дизайн унитаза Spirit V2.0 - идеально ровные поверхности с четкими гранями, - отмечен премиями iF Design и Good Design. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
Полностью готовый к установке комплект: система инсталляции с клавишей, подвесной унитаз сиденьем. Не разборная рама из стального профиля выдерживает нагрузку до. 400 кг. Полностью изолированный бачок с качественной двухрежимной смывной арматурой - комфортное использование благодаря низкому уровню шума - менее 20 Дб. Укомплектован пневматической клавишей в белом цвете. В комплекте все необходимые патрубки и крепления, а также прокладка между унитазом и стеной - звукоизоляция. Выверенный геометрический дизайн унитаза Spirit V2.0 - идеально ровные поверхности с четкими гранями, - отмечен премиями iF Design и Good Design. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
Инсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47001.701700 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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