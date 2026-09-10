Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
323
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель для лейки, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
323
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark с длинным изливом D1109500 c универсальным изливом и душевым набором - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия, душевой набор в комплекте и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель для лейки, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
323
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark с длинным изливом D1109500 c универсальным изливом и душевым набором - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия, душевой набор в комплекте и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D1109500, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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