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Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s)

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Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 990 руб. 
Начислим 1104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455437
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s)
68 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s)

Созданы для использования c современными цифровыми устройствами, карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B обеспечивают невероятную скорость передачи данных до 1700 МБ/с и имеют внушительную емкость до 512 ГБ. Карты памяти Transcend CFexpress имеют обратную совместимость с камерами XQD, которые поддерживают прошивку CFexpress. Совместимость зависит от прошивки камеры. Transcend CFexpress 820 Type B идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах, предназначенных для спортивной и репортажной фотосъемки, а также съемки дикой природы.

Отзывы о товаре Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Описание
Созданы для использования c современными цифровыми устройствами, карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B обеспечивают невероятную скорость передачи данных до 1700 МБ/с и имеют внушительную емкость до 512 ГБ. Карты памяти Transcend CFexpress имеют обратную совместимость с камерами XQD, которые поддерживают прошивку CFexpress. Совместимость зависит от прошивки камеры. Transcend CFexpress 820 Type B идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах, предназначенных для спортивной и репортажной фотосъемки, а также съемки дикой природы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта Памяти CFexpress 512Gb Transcend 820 Type B (1700/1000 Mb/s) - этот товар вы можете купить по цене 68990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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