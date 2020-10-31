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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hikoki (Hitachi) DS10DAL

Артикул: 45343
Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS10DAL
6 660 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 45343
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHikoki (Hitachi)
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт10.8
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент36 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0.8 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева29 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см17
ПроизводительHitachi
Тип аккумулятораLi-Ion
Напряжение аккумулятора, В10.8
Емкость аккумулятора, А*ч1.5
Число ступеней крутящего момента21+1
Max диаметр сверления (металл), мм10
Max диаметр сверления (дерево), мм29
Max крутящий момент, Нм36
Частота вращения шпинделя, об/мин1300
Тип патронабыстрозажимной
Блокировка шпинделяДа
Вес, кг1.2
Вес брутто, кг1.7
МодельDS10DAL


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hikoki (Hitachi) DS10DAL - по цене 6660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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