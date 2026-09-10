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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)

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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Размеры в упаковке, см
24х16х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)

Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)

Отзывы о товаре Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)




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Характеристики
Бренд
PARKER
Описание
Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор подарочный Parker IM Core 2093216 Black GT (ручка перьевая + ручка шариковая) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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