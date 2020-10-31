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Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300

Артикул: 45029
  • Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 - фото 1
  • Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 - фото 2
Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 - фото 1
Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 - фото 2
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 45029
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БрендFujifilm
Тип товараФотокамера моментальной печати
ЦветBlack

Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 – предназначенная для съемки с моментальной распечаткой снимков. Несмотря на свою простоту, Fujifilm Instax Wide 300 - камера интеллектуальная, умеющая самостоятельно определять экспозицию. Модель хорошо зарекомендовала себя в портретном и пейзажном жанре фотосъемок, а так же в съемках быстродвижущихся объектов (автогонки, скачки и другое).

Особенности:
  • Готовую фотографию можно получить сразу после нажатия на кнопку спуска, подождав пару минут до окончательного проявления цвета на отпечатке;
  • Размер распечатанной фотографии 86 x 108 мм;
  • Камера оснащена объективом Fujinon f = 95 mm, 1:14, обладающим высокими техническими характеристиками, максимально соответствующими задачам, которые ставятся перед данным фотоаппаратам;
  • В оснащении аппарата: оптический видоискатель, небольшой ЖК-дисплей, электронная вспышка;
  • Минимальное расстояние до объекта составляет всего 90 см;
  • Выдержка определяется автоматически в диапазоне от 1/60 до 1/200 секунды;
  • В камере имеется стандартная резьба для крепления штатива;
  • Переключатель диапазонов фокусировки имеет два положения L (Lighten) и D (Darken);
  • Диапазон фокусировки от 0.9 м до бесконечности;
  • Для съемки подходят только картриджи серии Wide, выпускаемые Fujifilm;
  • Для работы фотокамеры необходимы 4 алкалиновых элементов питания типа AA 1.5 V .
Комплектация:
  • Фотокамера Fujifilm Instax Wide 300;
  • Инструкция по эксплуатации.


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