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Домкрат Matrix бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм (50769) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат Matrix бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм (50769)

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Домкрат гидравлический MATRIX бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат Matrix бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм (50769)
2 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х16
Вес, кг.
7.9

Описание товара Домкрат Matrix бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм (50769)

Компактные гидравлические домкраты с клапаном безопасности для быстрого подъема груза массой до 16 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали. Оснащен магнитным собирателем стружки в масле цилиндра, что значительно сокращает риск поломки домкрата.



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Отзывы о товаре Домкрат Matrix бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм (50769)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные гидравлические домкраты с клапаном безопасности для быстрого подъема груза массой до 16 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали. Оснащен магнитным собирателем стружки в масле цилиндра, что значительно сокращает риск поломки домкрата.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат Matrix бутылочный, 16 т, h подъема 230–460 мм (50769) - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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