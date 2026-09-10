Домкрат Matrix бутылочный, 50 т, h подъема 236–356 мм (50779)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Домкрат Matrix бутылочный, 50 т, h подъема 236–356 мм (50779)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50779 поднимает грузы весом до 50 т на высоту 236-356 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 50 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 26,5 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 130 руб.2283 руб. в СплитДомкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack ...
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитДомкрат подкатной STAYER F-30 RED FORCE, 3т, 130-350 мм, с высок...
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитДомкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом ...
-
В наличииЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм St...
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитДомкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом...
-
В наличииЦена 9 730 руб. 13 320 руб.2433 руб. в СплитДомкрат подкатной KRAFTOOL SUV, в кейсе 3т, 190-530 мм, с высоки...
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 7...
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем...
-
В наличииЦена 10 980 руб.2745 руб. в СплитДомкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быст...
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессио...
-
В наличииЦена 11 270 руб.2818 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъ...
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 50т, 270-...
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50779 поднимает грузы весом до 50 т на высоту 236-356 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 50 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 26,5 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Отзывы о товаре Домкрат Matrix бутылочный, 50 т, h подъема 236–356 мм (50779)