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Сумка для инструмента Stanley Open mouth (1-96-183)

Артикул: 44779
Сумка для инструмента Stanley Open mouth (1-96-183)
1 820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 44779
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараСумка для инструментов
Материалнейлон
Длина, см27.5
Высота, см44.7
Ширина, см23.5
Вес, кг1.2
  • Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
  • Конструкция, обеспечивающая легкий доступ к содержимому - сумка может стоять в открытом состоянии не складываясь
  • Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента
  • Регулируемый наплечный ремень для удобства
  • Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей
  • Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно
  • Размеры, см - 44,7 x 27,5 x 23,5


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Самовывоз невозможен
Сумка для инструмента Stanley Open mouth (1-96-183) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1820 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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