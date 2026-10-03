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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145

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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм розетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
340 руб.  450 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 446787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145
340 руб. -24%
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Schneider Electric
Тип товара
Механизм розетки
вид материала
термопласт
Высота устройства
71
Глубина устройства
42
Дифференциальная токовая защита
нет
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
1
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
скрытой установки
Способ присоединения
винтовая клемма
Ширина устройства
71
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
71

Описание товара Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки одинарной с заземлением и шторками.

Отзывы о товаре Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145




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Характеристики
Бренд
Schneider Electric
Тип товара
Механизм розетки
вид материала
термопласт
Высота устройства
71
Глубина устройства
42
Дифференциальная токовая защита
нет
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
1
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
скрытой установки
Способ присоединения
винтовая клемма
Ширина устройства
71
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Страна производитель
Россия
Описание
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки одинарной с заземлением и шторками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А бел. SchE ATN000145 – стоимость товара 340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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