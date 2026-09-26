Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм розетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 446768
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Механизм розетки
вид материала
термопласт
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Дифференциальная токовая защита
нет
Для скрытого монтажа
да
Защитный (заземляющий) контакт
нет
Исполнение для скрытого монтажа
да
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
1
Количество штепсельных розеток с заземлением
0
Механизм извлечения
нет
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
Настенный
Способ присоединения
винтовая клемма
Цвет элементов управления
черный
Частота по
50
Частота с
50
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
71
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
63
Описание товара Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041
Розетка без заземления без шторок карбонового матового цвета. Без рамки. Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки одинарной без заземления и без шторок. Подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
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Бренд
Тип товара
Механизм розетки
вид материала
термопласт
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Дифференциальная токовая защита
нет
Для скрытого монтажа
да
Защитный (заземляющий) контакт
нет
Исполнение для скрытого монтажа
да
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
1
Количество штепсельных розеток с заземлением
0
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Механизм извлечения
нет
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
Настенный
Способ присоединения
винтовая клемма
Цвет элементов управления
черный
Частота по
50
Частота с
50
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
71
Страна производитель
Россия
Розетка без заземления без шторок карбонового матового цвета. Без рамки. Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки одинарной без заземления и без шторок. Подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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