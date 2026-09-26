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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041

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Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото 1
Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото 2
Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм розетки
  • Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото 1
  • Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото 2
  • Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 446768
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Характеристики

Бренд
Schneider Electric
Тип товара
Механизм розетки
вид материала
термопласт
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Дифференциальная токовая защита
нет
Для скрытого монтажа
да
Защитный (заземляющий) контакт
нет
Исполнение для скрытого монтажа
да
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
1
Количество штепсельных розеток с заземлением
0
Механизм извлечения
нет
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
Настенный
Способ присоединения
винтовая клемма
Цвет элементов управления
черный
Частота по
50
Частота с
50
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
71
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
63

Описание товара Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041

Розетка без заземления без шторок карбонового матового цвета. Без рамки. Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки одинарной без заземления и без шторок. Подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке

Отзывы о товаре Механизм розетки 1-м СП ATLAS DESIGN без заземл. 16А карбон SchE ATN001041




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Характеристики
Бренд
Schneider Electric
Тип товара
Механизм розетки
вид материала
термопласт
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Дифференциальная токовая защита
нет
Для скрытого монтажа
да
Защитный (заземляющий) контакт
нет
Исполнение для скрытого монтажа
да
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
1
Количество штепсельных розеток с заземлением
0
Развернуть
Механизм извлечения
нет
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
Настенный
Способ присоединения
винтовая клемма
Цвет элементов управления
черный
Частота по
50
Частота с
50
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
71
Страна производитель
Россия
Описание
Розетка без заземления без шторок карбонового матового цвета. Без рамки. Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки одинарной без заземления и без шторок. Подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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