Механизм выключателя 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5) 10AX карбон SchE ATN001051
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Характеристики
Тип товара
Механизм выключателя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 446622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Механизм выключателя
вид материала
пластик
Высота устройства
71
Глубина устройства
40
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
скрытой установки
Ширина устройства
71
Размеры в упаковке, см
5х5х3
Вес, г.
72
Описание товара Механизм выключателя 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5) 10AX карбон SchE ATN001051
Механизм выключателя 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. Подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Духклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
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Бренд
Тип товара
Механизм выключателя
вид материала
пластик
Высота устройства
71
Глубина устройства
40
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
скрытой установки
Ширина устройства
71
Механизм выключателя 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. Подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Духклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Механизм выключателя 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5) 10AX карбон SchE ATN001051 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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