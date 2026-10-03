Колодка клеммная ЕК-6/40 JXB земля EKF plc-ek-6/40
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Характеристики
Тип товара
Колодка клеммная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%210 руб. 360 руб.
В наличии
Код товара: 445544
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Загружаем...
210 руб. -42%
360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колодка клеммная
Версия испытанная на взрывозащищенность Ex е
нет
Внутренне связанные уровни
нет
Высота минимально возможного монтажа
47
Глубина
5.6
Длина
58 мм
Количество клемм на уровень
2
Количество уровней
1
Материал
Полиамид
Материал изолирующего корпуса
полиамид (pa)
Номинальное напряжение
800 В
Номинальный ток
50
Номинальный ток In
50
При необходимости возможна установка замыкающей пластины
нет
Рабочая температура по
0
Рабочая температура с
0
Расположение присоединения
боковой
Сечение многопроволочного гибкого проводника по
0
Сечение многопроволочного гибкого проводника с
0
Сечение однопроволочного проводника по
0
Сечение однопроволочного проводника с
0
Способ монтажа
DIN-рейка
Тип электрического присоединения 1
винтовое соединение
Цвет
желто-зеленый
Ширина
4.2
Ширина/Шаг подключения
8
Размеры в упаковке, см
4х2х1
Вес, г.
24
Описание товара Колодка клеммная ЕК-6/40 JXB земля EKF plc-ek-6/40
Колодки клеммные JXB EKF PROxima и EK-JXB (земля) устанавливаются на DIN-рейку в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и разного назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
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Бренд
Тип товара
Колодка клеммная
Версия испытанная на взрывозащищенность Ex е
нет
Внутренне связанные уровни
нет
Высота минимально возможного монтажа
47
Глубина
5.6
Длина
58 мм
Количество клемм на уровень
2
Количество уровней
1
Материал
Полиамид
Материал изолирующего корпуса
полиамид (pa)
Номинальное напряжение
800 В
Развернуть
Номинальный ток
50
Номинальный ток In
50
При необходимости возможна установка замыкающей пластины
нет
Рабочая температура по
0
Рабочая температура с
0
Расположение присоединения
боковой
Сечение многопроволочного гибкого проводника по
0
Сечение многопроволочного гибкого проводника с
0
Сечение однопроволочного проводника по
0
Сечение однопроволочного проводника с
0
Способ монтажа
DIN-рейка
Тип электрического присоединения 1
винтовое соединение
Цвет
желто-зеленый
Ширина
4.2
Ширина/Шаг подключения
8
Колодки клеммные JXB EKF PROxima и EK-JXB (земля) устанавливаются на DIN-рейку в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и разного назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Колодка клеммная ЕК-6/40 JXB земля EKF plc-ek-6/40 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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