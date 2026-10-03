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Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121

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Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие для трековых светильников
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
430 руб.  445 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 444994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121
430 руб. -3%
445 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Клейтон
Тип товара
Комплектующие для трековых светильников
Особенности
без таймера
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
41

Описание товара Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121

Импульсное зажигающее устройство предназначено для запуска газоразрядных ламп

Отзывы о товаре Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121




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Характеристики
Бренд
Клейтон
Тип товара
Комплектующие для трековых светильников
Особенности
без таймера
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсное зажигающее устройство предназначено для запуска газоразрядных ламп
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121 - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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