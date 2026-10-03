Top.Mail.Ru
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 1
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 2
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 3
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 4
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 5
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 6
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 7
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 8
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Доска разделочная
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 1
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 2
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 3
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 4
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 5
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 6
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 7
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 8
  • Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
360 руб.  510 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 444028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.)
360 руб. -29%
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATTRIBUTE
Тип товара
Доска разделочная
Материал
пластик
Применение
для пищи
Размер (ДхШхГ), см
38x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х18
Вес, г.
213

Описание товара Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.)

Набор гибких разделочных досок для кухни GRANITE COLLECTION и NATURA 3 шт. Разделочные доски гибкие, что позволяет легко перемещать нарезанные продукты в посуду. Разделочные доски на кухню имеют антибактериальное покрытие и выполнены из пищевого пластика, благодаря чему доски не тупят ножи, легко моются и не впитывают запахи. Набор разделочных досок для кухни GRANITE COLLECTION состоит из 3 шт: гибкие размером 19х29 см;24х33.5 см и 29х38 см, толщина каждой 0.2 см. Разделочная доски имеют противоскользящее покрытие, что минимизирует скольжение на столе. Разделочные доски для дома имеют отверстия для подвешивания на крючке, что вкупе с небольшой толщиной позволит значительно упростить их хранение и сэкономит драгоценное место на кухне. Комплект разделочных досок дополнит кухонный декор и поможет поддерживать порядок на кухне. Комплект гибких досок отличный подарок на новый год, день рождения, 8 марта, 14 февраля, рождество! Кухонные доски необходимы каждой хозяйке.

Отзывы о товаре Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ATTRIBUTE
Тип товара
Доска разделочная
Материал
пластик
Применение
для пищи
Размер (ДхШхГ), см
38x29
Страна производитель
Китай
Описание
Набор гибких разделочных досок для кухни GRANITE COLLECTION и NATURA 3 шт. Разделочные доски гибкие, что позволяет легко перемещать нарезанные продукты в посуду. Разделочные доски на кухню имеют антибактериальное покрытие и выполнены из пищевого пластика, благодаря чему доски не тупят ножи, легко моются и не впитывают запахи. Набор разделочных досок для кухни GRANITE COLLECTION состоит из 3 шт: гибкие размером 19х29 см;24х33.5 см и 29х38 см, толщина каждой 0.2 см. Разделочная доски имеют противоскользящее покрытие, что минимизирует скольжение на столе. Разделочные доски для дома имеют отверстия для подвешивания на крючке, что вкупе с небольшой толщиной позволит значительно упростить их хранение и сэкономит драгоценное место на кухне. Комплект разделочных досок дополнит кухонный декор и поможет поддерживать порядок на кухне. Комплект гибких досок отличный подарок на новый год, день рождения, 8 марта, 14 февраля, рождество! Кухонные доски необходимы каждой хозяйке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...