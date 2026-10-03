Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.)
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Характеристики
Описание товара Набор гибких разделочных досок Attribute Cut.Boar Granite Collection ABX102 (3 шт.)
Набор гибких разделочных досок для кухни GRANITE COLLECTION и NATURA 3 шт. Разделочные доски гибкие, что позволяет легко перемещать нарезанные продукты в посуду. Разделочные доски на кухню имеют антибактериальное покрытие и выполнены из пищевого пластика, благодаря чему доски не тупят ножи, легко моются и не впитывают запахи. Набор разделочных досок для кухни GRANITE COLLECTION состоит из 3 шт: гибкие размером 19х29 см;24х33.5 см и 29х38 см, толщина каждой 0.2 см. Разделочная доски имеют противоскользящее покрытие, что минимизирует скольжение на столе. Разделочные доски для дома имеют отверстия для подвешивания на крючке, что вкупе с небольшой толщиной позволит значительно упростить их хранение и сэкономит драгоценное место на кухне. Комплект разделочных досок дополнит кухонный декор и поможет поддерживать порядок на кухне. Комплект гибких досок отличный подарок на новый год, день рождения, 8 марта, 14 февраля, рождество! Кухонные доски необходимы каждой хозяйке.
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