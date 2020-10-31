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Монитор Acer 21.5" K222HQLbd черный (UM.WW3EE.002)

Артикул: 43354
  • Монитор Acer K222HQLbd - фото 1
  • Монитор Acer K222HQLbd - фото 2
Монитор Acer K222HQLbd - фото 1
Монитор Acer K222HQLbd - фото 2
7 140 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 43354
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAcer
Тип товараМониторы
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
Частота обновления, Гц60
Время отклика5 мс
Яркость200 кд/м2
ЖК-монитор с диагональю 21.5 дюйм., тип ЖК-матрицы TFT TN, разрешение 1920x1080 (16:9), светодиодная (LED) подсветка, подключение: VGA, DVI, яркость 200 кд/м2, время отклика 5 мс


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Монитор Acer 21.5" K222HQLbd черный (UM.WW3EE.002) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7140 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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