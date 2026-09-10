Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SB6080 KIT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
5500±100 К
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 433499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
панель ламповая LH-E27х4 – 1 шт, софтбокс – 1 комплект (тент, 4 спицы, тканевый рассеиватель, чехол), лампа светодиодная ML-25 LED, стойка– 1 шт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Цветовая температура
5500±100 К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х15
Вес, кг.
3.4
Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SB6080 KIT
Комплект Falcon Eyes KeyLight 425LED SB6080 – универсальный источник мягкого «дневного» света с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередачи CRI?88. Несмотря на небольшую потребляемую мощность ламп 4х25Вт, осветитель выдает яркий равномерный световой поток с освещенностью до 2500 лк (на расстоянии 1 м, без рассеивателя). В комплект входит четырехламповый патрон-осветитель LH-E27х4 со светодиодными лампами ML-25 LED, съемный складной софтбокс 60х80 см и стойка.
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Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
панель ламповая LH-E27х4 – 1 шт, софтбокс – 1 комплект (тент, 4 спицы, тканевый рассеиватель, чехол), лампа светодиодная ML-25 LED, стойка– 1 шт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Цветовая температура
5500±100 К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Комплект Falcon Eyes KeyLight 425LED SB6080 – универсальный источник мягкого «дневного» света с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередачи CRI?88. Несмотря на небольшую потребляемую мощность ламп 4х25Вт, осветитель выдает яркий равномерный световой поток с освещенностью до 2500 лк (на расстоянии 1 м, без рассеивателя). В комплект входит четырехламповый патрон-осветитель LH-E27х4 со светодиодными лампами ML-25 LED, съемный складной софтбокс 60х80 см и стойка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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