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Нож кухонный Victorinox Swiss Classic (5.3603.16) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож кухонный Victorinox Swiss Classic (5.3603.16) черный

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Нож кухонный Victorinox Swiss Classic (5.3603.16) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножи кухонные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 550 руб.  2 116 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427473
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Ножи кухонные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
440

Описание товара Нож кухонный Victorinox Swiss Classic (5.3603.16) черный

Специализированный нож для извлечения яблочной сердцевины от швейцарской компании Victorinox. Оснащён удобно сидящей в руке красивой рукоятью из чёрного матового полипропилена. Клинок выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Нож кухонный Victorinox Swiss Classic (5.3603.16) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Ножи кухонные
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированный нож для извлечения яблочной сердцевины от швейцарской компании Victorinox. Оснащён удобно сидящей в руке красивой рукоятью из чёрного матового полипропилена. Клинок выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож кухонный Victorinox Swiss Classic (5.3603.16) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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