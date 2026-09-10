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Характеристики
Тип товара
Набор столовых приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
5 460 руб.
10 908
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427460
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Описание товара Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр
Набор Victorinox 6.7192.F9 - идеальное решение для отдыха на природе, путешествий, командировок и офисных обедов. Набор включает в себя: уникальный складной нож Victorinox Swiss Classic Foldable Paring Knife 6.7836.F9B, ложку, вилку, пластиковый футляр. Нож Victorinox Swiss Classic Foldable имеет компактные размеры и лёгкий вес. Складное лезвие длинной 11 см. с серрейторной (зубчатой) заточкой изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и легко справляется с резкой, чисткой и измельчением овощей, фруктов, колбас, сосисок и небольших кусков мяса. В открытом положении лезвие надёжно фиксируется при помощи фиксатора liner lock.
Набор Victorinox 6.7192.F9 - идеальное решение для отдыха на природе, путешествий, командировок и офисных обедов. Набор включает в себя: уникальный складной нож Victorinox Swiss Classic Foldable Paring Knife 6.7836.F9B, ложку, вилку, пластиковый футляр. Нож Victorinox Swiss Classic Foldable имеет компактные размеры и лёгкий вес. Складное лезвие длинной 11 см. с серрейторной (зубчатой) заточкой изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и легко справляется с резкой, чисткой и измельчением овощей, фруктов, колбас, сосисок и небольших кусков мяса. В открытом положении лезвие надёжно фиксируется при помощи фиксатора liner lock.
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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