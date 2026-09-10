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Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр

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Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 1
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 2
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 3
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 4
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 5
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 6
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 7
Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор столовых приборов
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 1
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 2
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 3
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 4
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 5
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 6
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 7
  • Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
5 460 руб.  10 908 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427460
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Набор столовых приборов
Размеры в упаковке, см
20х18х13
Вес, г.
161

Описание товара Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр

Набор Victorinox 6.7192.F9 - идеальное решение для отдыха на природе, путешествий, командировок и офисных обедов. Набор включает в себя: уникальный складной нож Victorinox Swiss Classic Foldable Paring Knife 6.7836.F9B, ложку, вилку, пластиковый футляр. Нож Victorinox Swiss Classic Foldable имеет компактные размеры и лёгкий вес. Складное лезвие длинной 11 см. с серрейторной (зубчатой) заточкой изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и легко справляется с резкой, чисткой и измельчением овощей, фруктов, колбас, сосисок и небольших кусков мяса. В открытом положении лезвие надёжно фиксируется при помощи фиксатора liner lock.

Отзывы о товаре Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7192.F9) 3пр




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Набор столовых приборов
Описание
Набор Victorinox 6.7192.F9 - идеальное решение для отдыха на природе, путешествий, командировок и офисных обедов. Набор включает в себя: уникальный складной нож Victorinox Swiss Classic Foldable Paring Knife 6.7836.F9B, ложку, вилку, пластиковый футляр. Нож Victorinox Swiss Classic Foldable имеет компактные размеры и лёгкий вес. Складное лезвие длинной 11 см. с серрейторной (зубчатой) заточкой изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и легко справляется с резкой, чисткой и измельчением овощей, фруктов, колбас, сосисок и небольших кусков мяса. В открытом положении лезвие надёжно фиксируется при помощи фиксатора liner lock.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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