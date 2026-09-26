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Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр

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Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор столовых приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427455
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Набор столовых приборов
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Материал
пластик, нержавеющая сталь
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
20х18х13
Вес, г.
595

Описание товара Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр

Набор из 12 предметов на 6 персон от Victorinox. Черные рукоятки подчеркивают выдержанный стиль. Можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Набор столовых приборов
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Материал
пластик, нержавеющая сталь
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Швейцария
Описание
Набор из 12 предметов на 6 персон от Victorinox. Черные рукоятки подчеркивают выдержанный стиль. Можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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