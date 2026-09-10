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Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic (6.7606.L115B) 2 шт розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic (6.7606.L115B) 2 шт розовый

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Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic (6.7606.L115B) 2 шт розовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 700 руб.  3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427435
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
80
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
50

Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic (6.7606.L115B) 2 шт розовый

Оба ножа Victorinox Swiss Classic имеют лезвие длиной 8 см и идеальную гладкую заточку (Plain). Острый кончик клинка станет полезным для измельчения лука, грибов, чеснока и других мелких овощей. Удобные рукоятки сделаны из прочного полипропилена с высокими эксплуатационными характеристиками. Эргономичная форма снижает усталость рук во время работы. Ножи можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic (6.7606.L115B) 2 шт розовый




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
80
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Описание
Оба ножа Victorinox Swiss Classic имеют лезвие длиной 8 см и идеальную гладкую заточку (Plain). Острый кончик клинка станет полезным для измельчения лука, грибов, чеснока и других мелких овощей. Удобные рукоятки сделаны из прочного полипропилена с высокими эксплуатационными характеристиками. Эргономичная форма снижает усталость рук во время работы. Ножи можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic (6.7606.L115B) 2 шт розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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