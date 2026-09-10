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Доска-флипчарт магнитно-маркерная Deli E7886 (60x90 см) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Доска-флипчарт магнитно-маркерная Deli E7886 (60x90 см) белый

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Доска-флипчарт магнитно-маркерная Deli E7886 (60x90 см) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Доски-флипчарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427148
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Характеристики

Бренд
Deli
Тип товара
Доски-флипчарты
Высота доски
60
Крепление информации с помощью
магнит
Материал рабочей поверхности
сталь
Материал рамы
алюминий
Монтаж доски
напольный
Перемещается на колесиках
нет
Тип доски
магнитно-маркерная
Цвет покрытия
белый
Ширина доски
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х80х15
Вес, кг.
7.7

Описание товара Доска-флипчарт магнитно-маркерная Deli E7886 (60x90 см) белый

Флипчарт на подставке, лоток для аксессуаров, крепления информации с помощью магнитов.

Отзывы о товаре Доска-флипчарт магнитно-маркерная Deli E7886 (60x90 см) белый




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Характеристики
Бренд
Deli
Тип товара
Доски-флипчарты
Высота доски
60
Крепление информации с помощью
магнит
Материал рабочей поверхности
сталь
Материал рамы
алюминий
Монтаж доски
напольный
Перемещается на колесиках
нет
Тип доски
магнитно-маркерная
Цвет покрытия
белый
Ширина доски
90
Страна производитель
Китай
Описание
Флипчарт на подставке, лоток для аксессуаров, крепления информации с помощью магнитов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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