Доска магнитно-маркерная Deli E7818 (90x150 см) белый
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Характеристики
Тип товара
Магнитно-маркерные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427136
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Магнитно-маркерные доски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х80х15
Вес, кг.
13.2
Описание товара Доска магнитно-маркерная Deli E7818 (90x150 см) белый
Доска магнитно-маркерная с рамой из алюминия, удобный поддон для маркера, крепления информации с помощью магнитов.
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Доска магнитно-маркерная с рамой из алюминия, удобный поддон для маркера, крепления информации с помощью магнитов.
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