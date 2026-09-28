Утюг Energy EN-344 фиолетовый (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., тефлоновая подошва)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425770
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
фиолетовый
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
тефлон
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.8
Длина сетевого шнура
1.5
Функции и особенности
сухая глажка, спрей, самоочистка, вертикальный пар, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, кг.
1.25
Описание товара Утюг Energy EN-344 фиолетовый (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., тефлоновая подошва)
Компактный утюг Energy EN-344 фиолетового цвета мощностью 2200 Вт оснащен надежной тефлоновой подошвой для плавного скольжения. Поддерживает функции сухой глажки, спрея, постоянного пара и вертикального отпаривания. Предусмотрены система самоочистки и защита от перегрева.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
фиолетовый
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
тефлон
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.8
Длина сетевого шнура
1.5
Функции и особенности
сухая глажка, спрей, самоочистка, вертикальный пар, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Компактный утюг Energy EN-344 фиолетового цвета мощностью 2200 Вт оснащен надежной тефлоновой подошвой для плавного скольжения. Поддерживает функции сухой глажки, спрея, постоянного пара и вертикального отпаривания. Предусмотрены система самоочистки и защита от перегрева.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Energy EN-344 фиолетовый (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., тефлоновая подошва) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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