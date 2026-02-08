Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-78%135 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 425759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
135 руб. -78%
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
100
Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 140 руб. 600 руб.35 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style...
-
В наличииЦена 140 руб. 600 руб.35 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style...
-
В наличииЦена 140 руб. 600 руб.35 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса ХАКИ (Camouflage Style Black)...
-
В наличииЦена 150 руб. 840 руб.38 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style...
-
В наличииЦена 190 руб. 540 руб.48 руб. в СплитСтекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy...
-
В наличииЦена 190 руб. 480 руб.48 руб. в СплитЗащитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+
-
В наличииЦена 200 руб. 540 руб.50 руб. в СплитСтекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite
-
В наличииЦена 200 руб. 540 руб.50 руб. в СплитЗащитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21
-
В наличииЦена 200 руб. 540 руб.50 руб. в СплитЗащитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9
-
В наличииЦена 200 руб. 540 руб.50 руб. в СплитЗащитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi ...
-
В наличииЦена 200 руб. 540 руб.50 руб. в СплитСтекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi ...
-
В наличииЦена 200 руб. 540 руб.50 руб. в СплитЗащитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ult...
Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Достоинства:
Комментарий:
конечно пластик,но удобно и комфортно ,НЕ ПРОТЕКАЮТ !пробег 3 недели по 9 часов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ботинки, хожу каждый день. Протирается только внутренний задник. Заказал второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо, если долго ходить по мокрому снегу, промокают.
Достоинства:
Комментарий:
По размеру подошли, относил уже месяц не развалились , легкие! для работы самое то
Достоинства:
Комментарий:
хорошие рабочие ботинки, лёгкие,теплые,мужские доволен
Достоинства:
Комментарий:
супер, муж доволен это вторая пара, первой хватило на полтора года, и летом и зимой носил
Достоинства:
Комментарий:
не для зимы и холодную погоду, подошва и материал дубовый становится в -8,9 а -17,-20 вообще как железный ботинок становится с мехом в помещению или в теплую склад в зимой то что надо
Достоинства:
Комментарий:
отличные, удобные, но... в -40 ноги подмерзают (с обычным носком)
Достоинства:
Комментарий:
Обычные рабочие ботинки,подошва твёрдая и очень скользкая на морозе.
Достоинства:
Комментарий:
Муж работает на улице. Купила ему такие ботинки. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
норм. Главное соответствуют требованиям ОТ на пром объектах .
Достоинства:
Комментарий:
Ботинки огонь. Главное чтобы теперь подошёл размер. Просто шикардосная. Взяла для сына.
Достоинства:
Комментарий:
Легкие, удобные, мягкие! Супер! Не знаю чем остальные не довольны за 1200 рублей, они своего стоят! Спасибо продавцу за оперативную доставку, пришли меньше чем за сутки !
Достоинства:
Комментарий:
все как на картинке, размер чуток маломерит, взял 42 с запасом, они мне как раз(у меня 41). по теплоте, узнаю в понедельник
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ботиночки,брали мужу на работу ,его всё устраивает спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
+хорошо стираются в машинке . +ноге удобно -мокнут от снега
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Соответствуют размеру, только быстро намокают.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично но заказывал 43 а пришли 42 хотел с запасом под шерстяной носок,сразу не увидел но в -15 и так ноги не мерзнут, больше пока не было
Достоинства:
Комментарий:
добротные,влагозащтные ботинки с металлической вставкой на носу.
Достоинства:
Комментарий:
Классные педали. По размеру, лёгкие, тёплые. Но нужна подкладка с супенатором.
Достоинства:
Комментарий:
Папе понравились ,теплые в холодную погоду самое то ,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Ништяковый ботинки, закажу ещё, брать на 1 размер больше
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,покупаем уже вторые мужу и сыну,на даче удобно
Достоинства:
Комментарий:
муж доволен, тёплые удобные для работы самое то. на 42-43 у мужа заказали 45, с носком шерстяным самое то.
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - купить по цене 135 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала
Достоинства:
Комментарий:
конечно пластик,но удобно и комфортно ,НЕ ПРОТЕКАЮТ !пробег 3 недели по 9 часов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ботинки, хожу каждый день. Протирается только внутренний задник. Заказал второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо, если долго ходить по мокрому снегу, промокают.
Достоинства:
Комментарий:
По размеру подошли, относил уже месяц не развалились , легкие! для работы самое то
Достоинства:
Комментарий:
хорошие рабочие ботинки, лёгкие,теплые,мужские доволен
Достоинства:
Комментарий:
супер, муж доволен это вторая пара, первой хватило на полтора года, и летом и зимой носил
Достоинства:
Комментарий:
не для зимы и холодную погоду, подошва и материал дубовый становится в -8,9 а -17,-20 вообще как железный ботинок становится с мехом в помещению или в теплую склад в зимой то что надо
Достоинства:
Комментарий:
отличные, удобные, но... в -40 ноги подмерзают (с обычным носком)
Достоинства:
Комментарий:
Обычные рабочие ботинки,подошва твёрдая и очень скользкая на морозе.
Достоинства:
Комментарий:
Муж работает на улице. Купила ему такие ботинки. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
норм. Главное соответствуют требованиям ОТ на пром объектах .
Достоинства:
Комментарий:
Ботинки огонь. Главное чтобы теперь подошёл размер. Просто шикардосная. Взяла для сына.
Достоинства:
Комментарий:
Легкие, удобные, мягкие! Супер! Не знаю чем остальные не довольны за 1200 рублей, они своего стоят! Спасибо продавцу за оперативную доставку, пришли меньше чем за сутки !
Достоинства:
Комментарий:
все как на картинке, размер чуток маломерит, взял 42 с запасом, они мне как раз(у меня 41). по теплоте, узнаю в понедельник
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ботиночки,брали мужу на работу ,его всё устраивает спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
+хорошо стираются в машинке . +ноге удобно -мокнут от снега
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Соответствуют размеру, только быстро намокают.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично но заказывал 43 а пришли 42 хотел с запасом под шерстяной носок,сразу не увидел но в -15 и так ноги не мерзнут, больше пока не было
Достоинства:
Комментарий:
добротные,влагозащтные ботинки с металлической вставкой на носу.
Достоинства:
Комментарий:
Классные педали. По размеру, лёгкие, тёплые. Но нужна подкладка с супенатором.
Достоинства:
Комментарий:
Папе понравились ,теплые в холодную погоду самое то ,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Ништяковый ботинки, закажу ещё, брать на 1 размер больше
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,покупаем уже вторые мужу и сыну,на даче удобно
Достоинства:
Комментарий:
муж доволен, тёплые удобные для работы самое то. на 42-43 у мужа заказали 45, с носком шерстяным самое то.