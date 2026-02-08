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Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала

24 Отзывы
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Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 1
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 2
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 3
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 1
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 2
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 3
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-78%
135 руб.  600 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 425759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала
135 руб. -78%
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала

Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.

Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
конечно пластик,но удобно и комфортно ,НЕ ПРОТЕКАЮТ !пробег 3 недели по 9 часов.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ботинки, хожу каждый день. Протирается только внутренний задник. Заказал второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо, если долго ходить по мокрому снегу, промокают.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
По размеру подошли, относил уже месяц не развалились , легкие! для работы самое то
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга Галактионова

Достоинства:


Комментарий:
хорошие рабочие ботинки, лёгкие,теплые,мужские доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Анжелика Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер, муж доволен это вторая пара, первой хватило на полтора года, и летом и зимой носил
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не для зимы и холодную погоду, подошва и материал дубовый становится в -8,9 а -17,-20 вообще как железный ботинок становится с мехом в помещению или в теплую склад в зимой то что надо
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, удобные, но... в -40 ноги подмерзают (с обычным носком)
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Петр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Обычные рабочие ботинки,подошва твёрдая и очень скользкая на морозе.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Муж работает на улице. Купила ему такие ботинки. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ол Ф.

Достоинства:


Комментарий:
норм. Главное соответствуют требованиям ОТ на пром объектах .
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ботинки огонь. Главное чтобы теперь подошёл размер. Просто шикардосная. Взяла для сына.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Джамадул А.

Достоинства:


Комментарий:
Легкие, удобные, мягкие! Супер! Не знаю чем остальные не довольны за 1200 рублей, они своего стоят! Спасибо продавцу за оперативную доставку, пришли меньше чем за сутки !
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Тихон Е.

Достоинства:


Комментарий:
все как на картинке, размер чуток маломерит, взял 42 с запасом, они мне как раз(у меня 41). по теплоте, узнаю в понедельник
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ботиночки,брали мужу на работу ,его всё устраивает спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
вадим в.

Достоинства:


Комментарий:
+хорошо стираются в машинке . +ноге удобно -мокнут от снега
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Соответствуют размеру, только быстро намокают.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично но заказывал 43 а пришли 42 хотел с запасом под шерстяной носок,сразу не увидел но в -15 и так ноги не мерзнут, больше пока не было
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
добротные,влагозащтные ботинки с металлической вставкой на носу.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классные педали. По размеру, лёгкие, тёплые. Но нужна подкладка с супенатором.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Папе понравились ,теплые в холодную погоду самое то ,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ништяковый ботинки, закажу ещё, брать на 1 размер больше
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,покупаем уже вторые мужу и сыну,на даче удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
муж доволен, тёплые удобные для работы самое то. на 42-43 у мужа заказали 45, с носком шерстяным самое то.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
конечно пластик,но удобно и комфортно ,НЕ ПРОТЕКАЮТ !пробег 3 недели по 9 часов.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ботинки, хожу каждый день. Протирается только внутренний задник. Заказал второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо, если долго ходить по мокрому снегу, промокают.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
По размеру подошли, относил уже месяц не развалились , легкие! для работы самое то
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга Галактионова

Достоинства:


Комментарий:
хорошие рабочие ботинки, лёгкие,теплые,мужские доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Анжелика Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер, муж доволен это вторая пара, первой хватило на полтора года, и летом и зимой носил
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не для зимы и холодную погоду, подошва и материал дубовый становится в -8,9 а -17,-20 вообще как железный ботинок становится с мехом в помещению или в теплую склад в зимой то что надо
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, удобные, но... в -40 ноги подмерзают (с обычным носком)
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Петр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Обычные рабочие ботинки,подошва твёрдая и очень скользкая на морозе.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Муж работает на улице. Купила ему такие ботинки. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ол Ф.

Достоинства:


Комментарий:
норм. Главное соответствуют требованиям ОТ на пром объектах .
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ботинки огонь. Главное чтобы теперь подошёл размер. Просто шикардосная. Взяла для сына.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Джамадул А.

Достоинства:


Комментарий:
Легкие, удобные, мягкие! Супер! Не знаю чем остальные не довольны за 1200 рублей, они своего стоят! Спасибо продавцу за оперативную доставку, пришли меньше чем за сутки !
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Тихон Е.

Достоинства:


Комментарий:
все как на картинке, размер чуток маломерит, взял 42 с запасом, они мне как раз(у меня 41). по теплоте, узнаю в понедельник
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ботиночки,брали мужу на работу ,его всё устраивает спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
вадим в.

Достоинства:


Комментарий:
+хорошо стираются в машинке . +ноге удобно -мокнут от снега
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Соответствуют размеру, только быстро намокают.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично но заказывал 43 а пришли 42 хотел с запасом под шерстяной носок,сразу не увидел но в -15 и так ноги не мерзнут, больше пока не было
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
добротные,влагозащтные ботинки с металлической вставкой на носу.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классные педали. По размеру, лёгкие, тёплые. Но нужна подкладка с супенатором.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Папе понравились ,теплые в холодную погоду самое то ,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ништяковый ботинки, закажу ещё, брать на 1 размер больше
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,покупаем уже вторые мужу и сыну,на даче удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
муж доволен, тёплые удобные для работы самое то. на 42-43 у мужа заказали 45, с носком шерстяным самое то.


Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style) мандала - купить по цене 135 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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