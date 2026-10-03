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Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта

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Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 1
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 2
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 3
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 4
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 1
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 2
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 3
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 4
  • Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%
140 руб.  600 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 425757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта
140 руб. -77%
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта

Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.

Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта




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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - по цене 140 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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