Пленка защитная MOCOLL для корпуса КОЖА (Leather Texture Black) черная
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Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%270 руб. 770 руб.
В наличии
Код товара: 425753
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб. -65%
770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса КОЖА (Leather Texture Black) черная
Серия LEATHER/ Нравятся изделия из натуральной кожи? Эта плёнка для вас. Качественный принт и приятные тактильные ощущения. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию. Не оставляет отпечатки от пальцев. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
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Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Серия LEATHER/ Нравятся изделия из натуральной кожи? Эта плёнка для вас. Качественный принт и приятные тактильные ощущения. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию. Не оставляет отпечатки от пальцев. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Пленка защитная MOCOLL для корпуса КОЖА (Leather Texture Black) черная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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