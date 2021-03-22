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Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 1
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 2
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 3
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 4
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 5
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 6
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 7
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 8
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 9
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 10
Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Transatlantic
Альбом (сингл)
The Absolute Universe – The Breath Of Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 1
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 2
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 3
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 4
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 5
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 6
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 7
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 8
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 9
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 10
  • Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424611
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP, CD
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398350318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Transatlantic
Альбом (сингл)
The Absolute Universe – The Breath Of Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Overture, Reaching For The Sky, Higher Than The Morning, The Darkness In The Light, Take Now My Soul, Looking For The Light, Love Made A Way (Prelude), Owl Howl, Solitude, Belong, Can You Feel It, Looking For The Light (Reprise), The Greatest Story Never Ends, Love Made A Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
да
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка

Transatlantic никогда не была группой, способной устоять перед новым вызовом. Поэтому неудивительно, что для своего пятого альбома The Absolute Universe Нил Морс, Ройне Столт, Майк Портной и Пит Тревавас решили сделать что-то необычное. «Мы действительно придумали нечто беспрецедентное, - с гордостью говорит Портной. «У нас есть две версии этого альбома. Есть вариант на двух компакт-дисках («Forevermore») продолжительностью 90 минут и одном, («The Breath Of Life») - это 60 минут. Одинарный компакт-диск НЕ является отредактированной версией двойного. Это новые записи. Для этого мы сделали разные подходы к песням! Мы написали свежие тексты, и на треках сингл-версии поют люди, отличные от двойной версии. Мы переработали песни, чтобы сделать две версии разными». Для этого альбома группа также вернулась к формату концептуального альбома: «По сути, у нас есть одна гигантская композиция, разделенная на главы. Сюжетная линия рассказывает о борьбе, с которой сегодня сталкиваются все в обществе», - комментирует Портной. «Идея сделать альбом концептуальным не была изначальной», - признает Столт. «У нас все работает так, что есть масса идей, и они развиваются спонтанно, когда мы встречаемся. Все происходит в данный момент». Для Треваваса «The Absolute Universe» - важный проект. «Я думаю, что это прямо на уровне лучших альбомов, которые мы сделали».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка

22.03.2021
Зименский Игорь

Достоинства:
Недорогой бокс-сет

Недостатки:
Не соответствует фото

Комментарий:
Обычное издание на чёрном виниле



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP, CD
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398350318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Transatlantic
Альбом (сингл)
The Absolute Universe – The Breath Of Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Overture, Reaching For The Sky, Higher Than The Morning, The Darkness In The Light, Take Now My Soul, Looking For The Light, Love Made A Way (Prelude), Owl Howl, Solitude, Belong, Can You Feel It, Looking For The Light (Reprise), The Greatest Story Never Ends, Love Made A Way
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
да
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Transatlantic никогда не была группой, способной устоять перед новым вызовом. Поэтому неудивительно, что для своего пятого альбома The Absolute Universe Нил Морс, Ройне Столт, Майк Портной и Пит Тревавас решили сделать что-то необычное. «Мы действительно придумали нечто беспрецедентное, - с гордостью говорит Портной. «У нас есть две версии этого альбома. Есть вариант на двух компакт-дисках («Forevermore») продолжительностью 90 минут и одном, («The Breath Of Life») - это 60 минут. Одинарный компакт-диск НЕ является отредактированной версией двойного. Это новые записи. Для этого мы сделали разные подходы к песням! Мы написали свежие тексты, и на треках сингл-версии поют люди, отличные от двойной версии. Мы переработали песни, чтобы сделать две версии разными». Для этого альбома группа также вернулась к формату концептуального альбома: «По сути, у нас есть одна гигантская композиция, разделенная на главы. Сюжетная линия рассказывает о борьбе, с которой сегодня сталкиваются все в обществе», - комментирует Портной. «Идея сделать альбом концептуальным не была изначальной», - признает Столт. «У нас все работает так, что есть масса идей, и они развиваются спонтанно, когда мы встречаемся. Все происходит в данный момент». Для Треваваса «The Absolute Universe» - важный проект. «Я думаю, что это прямо на уровне лучших альбомов, которые мы сделали».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.03.2021
Зименский Игорь

Достоинства:
Недорогой бокс-сет

Недостатки:
Не соответствует фото

Комментарий:
Обычное издание на чёрном виниле


Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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