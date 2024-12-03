My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge (0093624933632) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 424501
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624933632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge (0093624933632) виниловая пластинка
Вышедшее в 2015 году, переиздание на виниле альбома "Three Cheers for Sweet Revenge" 2004 года, знаменитой американской рок-группы из Нью-Джерси My Chemical Romance. Three Cheers for Sweet Revenge — второй альбом квинтета из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный 8 июня 2004 года. Обложку к этому альбому нарисовал вокалист группы, Джерард Уэй. Журнал Metal Hammer включил Three Cheers for Sweet Revenge в 200 лучших рок-альбомов всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624933632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Вышедшее в 2015 году, переиздание на виниле альбома "Three Cheers for Sweet Revenge" 2004 года, знаменитой американской рок-группы из Нью-Джерси My Chemical Romance. Three Cheers for Sweet Revenge — второй альбом квинтета из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный 8 июня 2004 года. Обложку к этому альбому нарисовал вокалист группы, Джерард Уэй. Журнал Metal Hammer включил Three Cheers for Sweet Revenge в 200 лучших рок-альбомов всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Цена, упаковка заказа
Недостатки:
Все супер
Комментарий:
Вернул 2007 так сказать. Хороший альбом, звук отличный. Заказывал с доставкой, приехал быстро, упакован отлично. Пластинка при доставке не пострадала))
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge (0093624933632) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge (0093624933632) виниловая пластинка
Достоинства:
Цена, упаковка заказа
Недостатки:
Все супер
Комментарий:
Вернул 2007 так сказать. Хороший альбом, звук отличный. Заказывал с доставкой, приехал быстро, упакован отлично. Пластинка при доставке не пострадала))