Top.Mail.Ru
Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото 1
Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото 2
Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото 1
  • Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото 2
  • Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424346
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Unforgettable, Mona Lisa, Too Young, It's Only A Paper Moon, Lush Life, Perfidia, Autumn Leaves, Mood Indigo, I'm In The Mood For Love, When I Fall In Love, Let There Be Love, The Very Thought Of You, St. Louis Blues, Nature Boy, Smile, Sweet Lorraine, (Get Your Kicks On) Route 66, Straighten Up And Fly Right, Avalon, The More I See You, You Are My Sunshine, Orange-Coloured Sky, Laura, At Last, Fly Me To The Moon, Blue Moon, There Goes My Heart, The Late Late Show, Quizas, Quizas, Quizas (Perhap
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unforgettable, Mona Lisa, Too Young, It's Only A Paper Moon, Lush Life, Perfidia, Autumn Leaves, Mood Indigo, I'm In The Mood For Love, When I Fall In Love, Let There Be Love, The Very Thought Of You, St. Louis Blues, Nature Boy, Smile, Sweet Lorraine, (Get Your Kicks On) Route 66, Straighten Up And Fly Right, Avalon, The More I See You, You Are My Sunshine, Orange-Coloured Sky, Laura, At Last, Fly Me To The Moon, Blue Moon, There Goes My Heart, The Late Late Show, Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps), The Frim Fram Sauce, Hit That Jive, Jack, Ballerina, Love Letters, Answer Me, Wild Is Love 2, These Foolish Things, Caravan, A Nightingale Sang In Berkeley Square, Dream A Little Dream Of Me, Ain't Misbehavin', You Made Me Love You, That's All

Отзывы о товаре Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Unforgettable, Mona Lisa, Too Young, It's Only A Paper Moon, Lush Life, Perfidia, Autumn Leaves, Mood Indigo, I'm In The Mood For Love, When I Fall In Love, Let There Be Love, The Very Thought Of You, St. Louis Blues, Nature Boy, Smile, Sweet Lorraine, (Get Your Kicks On) Route 66, Straighten Up And Fly Right, Avalon, The More I See You, You Are My Sunshine, Orange-Coloured Sky, Laura, At Last, Fly Me To The Moon, Blue Moon, There Goes My Heart, The Late Late Show, Quizas, Quizas, Quizas (Perhap
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unforgettable, Mona Lisa, Too Young, It's Only A Paper Moon, Lush Life, Perfidia, Autumn Leaves, Mood Indigo, I'm In The Mood For Love, When I Fall In Love, Let There Be Love, The Very Thought Of You, St. Louis Blues, Nature Boy, Smile, Sweet Lorraine, (Get Your Kicks On) Route 66, Straighten Up And Fly Right, Avalon, The More I See You, You Are My Sunshine, Orange-Coloured Sky, Laura, At Last, Fly Me To The Moon, Blue Moon, There Goes My Heart, The Late Late Show, Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps), The Frim Fram Sauce, Hit That Jive, Jack, Ballerina, Love Letters, Answer Me, Wild Is Love 2, These Foolish Things, Caravan, A Nightingale Sang In Berkeley Square, Dream A Little Dream Of Me, Ain't Misbehavin', You Made Me Love You, That's All
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...