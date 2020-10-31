Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотопомпа бензиновая DDE PN51

Артикул: 42371
Мотопомпа бензиновая DDE PN51 (вых 50мм 5 лc,,25 м куб/час, т. бак3,6л,24кг)
10 980 руб. 
Купить
+ 165 КэтКоинов
Артикул: 42371
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 915 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDDE
Тип товараМотопомпа бензиновая
Тип двигателябензиновый
Объём двигателя, см3163
Объём топливного бака, л3.6
Мощность двигателя5.5 л. с.
Производительность416 л/мин.
Длина, см50
Ширина, см43
Высота, см47
Вес, кг24
Бензиновая мотопомпа DDE PN51 для перекачки чистой и слабозагрязненной воды. При максимальной нагрузке эта модель способна перекачивать до 420 литров жидкости в минуту, а напор при этом (давление) составит 25 метров. Максимальная высота с которой мотопомпа сможет поднимать воду равна 8 метров. Бензиновая мотопомпа для чистой воды предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды, незаменима во время осушительных и сельхоз работ, а также работ в доме или на даче, для орошения земель.


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мотопомпа бензиновая DDE PN51 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...