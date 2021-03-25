The Verve - A Storm In Heaven (0602547865380) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
A Storm In Heaven
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 423318
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547865380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
A Storm In Heaven
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Star Sail, Slide Away, Already There, Beautiful Mind, The Sun, The Sea, Virtual World, Make It 'Til Monday, Blue, Butterfly, See You In The Next One (Have A Good Time)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Verve - A Storm In Heaven (0602547865380) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание дебютного альбома британской группы "The Verve", вышедшего в 1993 году. Альбом добрался до 27-го места в британском чарте, а в данное время считается одним из классических психоделик-альбомов 90-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547865380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
A Storm In Heaven
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Star Sail, Slide Away, Already There, Beautiful Mind, The Sun, The Sea, Virtual World, Make It 'Til Monday, Blue, Butterfly, See You In The Next One (Have A Good Time)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Ремастированное переиздание дебютного альбома британской группы "The Verve", вышедшего в 1993 году. Альбом добрался до 27-го места в британском чарте, а в данное время считается одним из классических психоделик-альбомов 90-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Крутейший альбом. Это переиздание с ремастерингом, но звучит все очень достойно и деликатно. Оформление внутри хорошее, качественная полиграфия. Всем поклонника рекомендую.
Недостатки:
Еще бы 180g и было бы идиально.
Комментарий:
Рекомендую. Цена здесь самая адекватная.
The Verve - A Storm In Heaven (0602547865380) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Verve - A Storm In Heaven (0602547865380) виниловая пластинка
Достоинства:
Крутейший альбом. Это переиздание с ремастерингом, но звучит все очень достойно и деликатно. Оформление внутри хорошее, качественная полиграфия. Всем поклонника рекомендую.
Недостатки:
Еще бы 180g и было бы идиально.
Комментарий:
Рекомендую. Цена здесь самая адекватная.