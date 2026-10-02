Top.Mail.Ru
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 7
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Fitzgerald Ella
Альбом (сингл)
Ella: The Lost Berlin Tapes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 7
  • Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Fitzgerald, Ella
filter_none Товар входит в коллекцию Fitzgerald, Ella

Коллекция Fitzgerald, Ella


Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Fitzgerald Ella
Альбом (сингл)
Ella: The Lost Berlin Tapes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка

Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Fitzgerald Ella
Альбом (сингл)
Ella: The Lost Berlin Tapes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...