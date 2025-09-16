Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%2 880 руб. 2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422589
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
605
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу! Восхитительная камера, пришла в целости и цена достойная!
Достоинства:
Комментарий:
Заявлено цветное изображение, по факту, как в каменном веке черно-белое.
Достоинства:
Комментарий:
Все подключение заняло несколько минут. Качество отличное. Очень компактная и достаточно тяжёлая камера.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в хорошем состоянии. Все работает, хорошо показывает
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо . Заказываю не первый раз. Все как заявлено в карточке товара.
Достоинства:
Комментарий:
Камера пришла быстро, давно такие беру, есть звук, ночная подсветка, работает и днём, и ночью, брака по ним не было не разу, все работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Не устанавливал,пока.Назначение на катер.Пока внешне все норм.
Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу! Восхитительная камера, пришла в целости и цена достойная!
Достоинства:
Комментарий:
Заявлено цветное изображение, по факту, как в каменном веке черно-белое.
Достоинства:
Комментарий:
Все подключение заняло несколько минут. Качество отличное. Очень компактная и достаточно тяжёлая камера.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в хорошем состоянии. Все работает, хорошо показывает
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо . Заказываю не первый раз. Все как заявлено в карточке товара.
Достоинства:
Комментарий:
Камера пришла быстро, давно такие беру, есть звук, ночная подсветка, работает и днём, и ночью, брака по ним не было не разу, все работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Не устанавливал,пока.Назначение на катер.Пока внешне все норм.