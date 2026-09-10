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Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA

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Wi-Fi антенна MikroTik HGO-ANTENNA-OUT черный - фото 1
Wi-Fi антенна MikroTik HGO-ANTENNA-OUT черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Тип антенны
внутренняя
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление, dbi
7.1
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
  • Wi-Fi антенна MikroTik HGO-ANTENNA-OUT черный - фото 1
  • Wi-Fi антенна MikroTik HGO-ANTENNA-OUT черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA
1 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
внутренняя
Установка
внешняя
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление, dbi
7.1
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (M)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х20
Вес, г.
120

Описание товара Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA

Всенаправленная антенна MikroTik HGO-antenna-OUT черного цвета позволит создать довольно мощную наружную точку доступа в интернет. Такая антенна подходит для использования на дачах или в кемпингах, чтобы обеспечить возможность стабильного беспроводного сигнала. Для присоединения к NetMetal ac2 у антенны предусмотрено винтовое крепление со штыревыми разъемами RP-SMA Male. В зависимости от диапазона беспроводного сигнала антенна способна усиливать его на 3.3 дБи или на 7.1 дБи. Корпус антенны MikroTik HGO-antenna-OUT обладает повышенной прочностью и водонепроницаемостью (стандарт IP66). Поэтому она легко переносит практически любые погодные условия. Антенна может работать при низких и высоких температурах (от -40°С до 80°С) и уровне влажности 20 - 95%. Благодаря линейной поляризации антенна удобна и проста в эксплуатации. Кроме того, она способна передавать сигнал на довольно большие расстояния.

Отзывы о товаре Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
внутренняя
Установка
внешняя
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление, dbi
7.1
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (M)
Страна производитель
Китай
Описание
Всенаправленная антенна MikroTik HGO-antenna-OUT черного цвета позволит создать довольно мощную наружную точку доступа в интернет. Такая антенна подходит для использования на дачах или в кемпингах, чтобы обеспечить возможность стабильного беспроводного сигнала. Для присоединения к NetMetal ac2 у антенны предусмотрено винтовое крепление со штыревыми разъемами RP-SMA Male. В зависимости от диапазона беспроводного сигнала антенна способна усиливать его на 3.3 дБи или на 7.1 дБи. Корпус антенны MikroTik HGO-antenna-OUT обладает повышенной прочностью и водонепроницаемостью (стандарт IP66). Поэтому она легко переносит практически любые погодные условия. Антенна может работать при низких и высоких температурах (от -40°С до 80°С) и уровне влажности 20 - 95%. Благодаря линейной поляризации антенна удобна и проста в эксплуатации. Кроме того, она способна передавать сигнал на довольно большие расстояния.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA - по цене 1240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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