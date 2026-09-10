Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA
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Характеристики
Описание товара Антенна Wi-Fi MikroTik HGO-ANTENNA-OUT 2.4/5ГГц всенаправленная 3.3/7.1dBi RP-SMA
Всенаправленная антенна MikroTik HGO-antenna-OUT черного цвета позволит создать довольно мощную наружную точку доступа в интернет. Такая антенна подходит для использования на дачах или в кемпингах, чтобы обеспечить возможность стабильного беспроводного сигнала. Для присоединения к NetMetal ac2 у антенны предусмотрено винтовое крепление со штыревыми разъемами RP-SMA Male. В зависимости от диапазона беспроводного сигнала антенна способна усиливать его на 3.3 дБи или на 7.1 дБи. Корпус антенны MikroTik HGO-antenna-OUT обладает повышенной прочностью и водонепроницаемостью (стандарт IP66). Поэтому она легко переносит практически любые погодные условия. Антенна может работать при низких и высоких температурах (от -40°С до 80°С) и уровне влажности 20 - 95%. Благодаря линейной поляризации антенна удобна и проста в эксплуатации. Кроме того, она способна передавать сигнал на довольно большие расстояния.
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