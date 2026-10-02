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Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808

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Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 310 руб.  1 870 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808
1 310 руб. -30%
1 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Применение
на экран
Для смартфонов
Samsung Galaxy S21 Ultra
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х4
Вес, г.
200

Описание товара Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808

Защитное стекло Т-Мах отличается от стандартных стекол, имеющих уже нанесенный клеевой слой. Данное защитное стекло не имеет клеевого слоя, в комплекте идет клей и УФ лампа, предназначенная для просушки клея. Стекло прозрачное, полностью закрывает экран вашего смартфона и надежно защищает его от повреждений.



Теги товара: 3D стекла

Отзывы о товаре Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Применение
на экран
Для смартфонов
Samsung Galaxy S21 Ultra
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло Т-Мах отличается от стандартных стекол, имеющих уже нанесенный клеевой слой. Данное защитное стекло не имеет клеевого слоя, в комплекте идет клей и УФ лампа, предназначенная для просушки клея. Стекло прозрачное, полностью закрывает экран вашего смартфона и надежно защищает его от повреждений.


Теги товара: 3D стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Red Line для Samsung Galaxy S21 Ultra T-Max Full Screen 3D + клей и УФ лампа Transparent УТ000023808 - по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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