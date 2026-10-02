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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9

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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 419719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Применение
на камеру
Твердость
8
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9

Защитные стекла BoraSCO представляют собой идеальное решение для обеспечения долговечности и сохранности вашего мобильного устройства. Специально разработанные для защиты камеры, эти стекла отличаются прочностью и высокой степенью надежности. Толщина в 0.26 мм делает их практически незаметными, при этом обеспечивая отличный уровень защиты. Изготовлены из высококачественного материала, соответствующего всем современным стандартам, стекла обладают твердостью 8 по шкале Мооса. Это гарантирует устойчивость к появлению царапин и сохранение первоначального внешнего вида даже при длительном использовании. Торговая марка BoraSCO символизирует качество и инновации. Продукция этого бренда пользуется доверием благодаря своей функциональности и надежности. Защитные стекла от BoraSCO не только обеспечивают безопасность вашего устройства, но и гарантируют сохранение качества съёмки, не искажая изображение и не влияя на работу камеры. Выбирая защитные стекла BoraSCO, вы инвестируете в сохранение внешнего вида и функциональности своего устройства на долгие годы.

Отзывы о товаре Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Применение
на камеру
Твердость
8
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла BoraSCO представляют собой идеальное решение для обеспечения долговечности и сохранности вашего мобильного устройства. Специально разработанные для защиты камеры, эти стекла отличаются прочностью и высокой степенью надежности. Толщина в 0.26 мм делает их практически незаметными, при этом обеспечивая отличный уровень защиты. Изготовлены из высококачественного материала, соответствующего всем современным стандартам, стекла обладают твердостью 8 по шкале Мооса. Это гарантирует устойчивость к появлению царапин и сохранение первоначального внешнего вида даже при длительном использовании. Торговая марка BoraSCO символизирует качество и инновации. Продукция этого бренда пользуется доверием благодаря своей функциональности и надежности. Защитные стекла от BoraSCO не только обеспечивают безопасность вашего устройства, но и гарантируют сохранение качества съёмки, не искажая изображение и не влияя на работу камеры. Выбирая защитные стекла BoraSCO, вы инвестируете в сохранение внешнего вида и функциональности своего устройства на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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