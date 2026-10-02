Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 9
Защитные стекла BoraSCO представляют собой идеальное решение для обеспечения долговечности и сохранности вашего мобильного устройства. Специально разработанные для защиты камеры, эти стекла отличаются прочностью и высокой степенью надежности. Толщина в 0.26 мм делает их практически незаметными, при этом обеспечивая отличный уровень защиты. Изготовлены из высококачественного материала, соответствующего всем современным стандартам, стекла обладают твердостью 8 по шкале Мооса. Это гарантирует устойчивость к появлению царапин и сохранение первоначального внешнего вида даже при длительном использовании. Торговая марка BoraSCO символизирует качество и инновации. Продукция этого бренда пользуется доверием благодаря своей функциональности и надежности. Защитные стекла от BoraSCO не только обеспечивают безопасность вашего устройства, но и гарантируют сохранение качества съёмки, не искажая изображение и не влияя на работу камеры. Выбирая защитные стекла BoraSCO, вы инвестируете в сохранение внешнего вида и функциональности своего устройства на долгие годы.
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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