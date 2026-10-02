Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO — это надежное решение для защиты вашего устройства. Предназначенные для установки на камеру, они обеспечивают дополнительную безопасность без компромиссов в качестве съемки. Толщина стекла составляет всего 0,26 мм, что делает его практически незаметным, сохраняя при этом первозданные возможности вашего телефона. Изготовленные из высококачественных материалов, защитные элементы BoraSCO демонстрируют твердость на уровне 8 по шкале Мооса, что гарантирует стойкость к царапинам и повреждениям в повседневной эксплуатации. Благодаря своим характеристикам, стекла и пленки однозначно продлевают срок службы камеры вашего телефона, обеспечивая безупречную защиту и улучшая внешний вид устройства. Выберите BoraSCO и позаботьтесь о камере вашего телефона на высшем уровне!
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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