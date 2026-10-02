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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21

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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 419704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S21
Применение
на камеру
Твердость
8
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO — это надежное решение для защиты вашего устройства. Предназначенные для установки на камеру, они обеспечивают дополнительную безопасность без компромиссов в качестве съемки. Толщина стекла составляет всего 0,26 мм, что делает его практически незаметным, сохраняя при этом первозданные возможности вашего телефона. Изготовленные из высококачественных материалов, защитные элементы BoraSCO демонстрируют твердость на уровне 8 по шкале Мооса, что гарантирует стойкость к царапинам и повреждениям в повседневной эксплуатации. Благодаря своим характеристикам, стекла и пленки однозначно продлевают срок службы камеры вашего телефона, обеспечивая безупречную защиту и улучшая внешний вид устройства. Выберите BoraSCO и позаботьтесь о камере вашего телефона на высшем уровне!

Отзывы о товаре Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S21
Применение
на камеру
Твердость
8
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO — это надежное решение для защиты вашего устройства. Предназначенные для установки на камеру, они обеспечивают дополнительную безопасность без компромиссов в качестве съемки. Толщина стекла составляет всего 0,26 мм, что делает его практически незаметным, сохраняя при этом первозданные возможности вашего телефона. Изготовленные из высококачественных материалов, защитные элементы BoraSCO демонстрируют твердость на уровне 8 по шкале Мооса, что гарантирует стойкость к царапинам и повреждениям в повседневной эксплуатации. Благодаря своим характеристикам, стекла и пленки однозначно продлевают срок службы камеры вашего телефона, обеспечивая безупречную защиту и улучшая внешний вид устройства. Выберите BoraSCO и позаботьтесь о камере вашего телефона на высшем уровне!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21 - стоимость товара 200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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