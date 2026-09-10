Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый
Поставляется с 12-см вентиляторами Frost. Благодаря 8 светодиодам, создающим эффект статического освещения, вентилятор Frost 12 придает стиль собранной системе.Четыре FRG. B-вентилятора в комплекте. Поставляется с тремя 12-см вентиляторами с фиксированной RGB-подсветкой, установленными на передней панели и одним 12-см вентилятором с фиксированной RGB-подсветкой на задней панели корпуса.Сетчатая передняя панель. Уникальный и стильный дизайн передней панели в виде сетки позволяет видеть передние светодиодные вентиляторы, обеспечивая при этом превосходный поток воздуха и циркуляцию в корпусе.Боковая панель из закаленного стекла. Поставляется с боковой панелью из закаленного стекла для демонстрации собранной системы.Двухкамерный дизайн. Конструкция с двумя секциями для отвода тепла от основной камеры и для более эффективного всестороннего охлаждения.Охлаждение для видеокарты. Поддерживает охлаждение видеокарты: 2 вентилятора по 120 мм для превосходного охлаждения VGA(в комплект не входят).Удобный доступ к медиаконтенту. Быстрый и легкий доступ к 2 х USB 3.0, HD аудио и микрофонному портам, кнопке питания и перезагрузки.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, USB 3.0, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, USB 3.0, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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