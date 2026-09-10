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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418337
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, кг.
2.48

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч

Общего назначения батарея для ИБП CSB GP1272F2 обеспечит инфраструктуру небольшой компании необходимым запасом энергии. Модель рассчитана на 5 лет службы или более 260 циклов полной разрядки. Она быстро перезаряжается при появлении доступа в электросеть и поддерживает работоспособность сетей с любым расходом энергии. Ей не нужно плановое обслуживание, что позволяет сэкономить время технического персонала. Батарея для ИБП CSB GP1272F2 состоит из 6 ячеек и обеспечивает напряжение 12 В. Емкость решения - 7.2 Ач. Максимальный расход заряда - 100 А на протяжении не более 5 секунд. При бездействии за 6 месяцев от накопленной энергии остается не менее 75%, при хранении в помещении с температурой выше нуля по Цельсию.

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Общего назначения батарея для ИБП CSB GP1272F2 обеспечит инфраструктуру небольшой компании необходимым запасом энергии. Модель рассчитана на 5 лет службы или более 260 циклов полной разрядки. Она быстро перезаряжается при появлении доступа в электросеть и поддерживает работоспособность сетей с любым расходом энергии. Ей не нужно плановое обслуживание, что позволяет сэкономить время технического персонала. Батарея для ИБП CSB GP1272F2 состоит из 6 ячеек и обеспечивает напряжение 12 В. Емкость решения - 7.2 Ач. Максимальный расход заряда - 100 А на протяжении не более 5 секунд. При бездействии за 6 месяцев от накопленной энергии остается не менее 75%, при хранении в помещении с температурой выше нуля по Цельсию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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