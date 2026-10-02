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Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931

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Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Применение
на камеру
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line – это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, трещин и других повреждений. Созданное специально для обеспечения максимальной безопасности экрана, защитное стекло Red Line обладает высокой степенью твердости, что позволяет ему эффективно противостоять механическим воздействиям. Стекло легко устанавливается и не оставляет пузырей благодаря качественной клеевой основе. Оно обладает превосходной прозрачностью, что гарантирует высокую четкость изображения и сохранение естественной цветопередачи экрана. Антибликовое покрытие минимизирует отражения и обеспечивает комфортное использование устройства даже при ярком солнечном свете. Защитные стекла Red Line также устойчивы к отпечаткам пальцев и загрязнениям, что делает уход за экраном еще проще. Независимо от модели вашего смартфона, Red Line предлагает идеальный вариант защитного стекла, которое сочетает в себе надежность, долговечность и эстетичный внешний вид.

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Применение
на камеру
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line – это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, трещин и других повреждений. Созданное специально для обеспечения максимальной безопасности экрана, защитное стекло Red Line обладает высокой степенью твердости, что позволяет ему эффективно противостоять механическим воздействиям. Стекло легко устанавливается и не оставляет пузырей благодаря качественной клеевой основе. Оно обладает превосходной прозрачностью, что гарантирует высокую четкость изображения и сохранение естественной цветопередачи экрана. Антибликовое покрытие минимизирует отражения и обеспечивает комфортное использование устройства даже при ярком солнечном свете. Защитные стекла Red Line также устойчивы к отпечаткам пальцев и загрязнениям, что делает уход за экраном еще проще. Независимо от модели вашего смартфона, Red Line предлагает идеальный вариант защитного стекла, которое сочетает в себе надежность, долговечность и эстетичный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931 - данный товар вы можете купить по цене 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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