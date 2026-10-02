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Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE

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Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE - фото 1
Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE - фото 1
  • Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
220 руб.  410 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE
220 руб. -46%
410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на экран
Твердость
9
Для смартфонов
BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE

Защитные стекла для телефонов BQ – это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и долговечность. Эти защитные аксессуары разработаны специально для экранов мобильных устройств и обеспечивают высокий уровень защиты от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации смартфона. Изготовленные в России, стекла BQ отличаются высоким качеством и соответствуют всем современным стандартам безопасности. Твердость 9H обеспечивает одну из самых надежных степеней защиты, позволяя избежать появления царапин даже при контакте с острыми предметами, такими как ключи или монеты. Защитные стекла BQ легко устанавливаются на экран вашего устройства и не влияют на чувствительность сенсора, позволяя вам наслаждаться всеми функциями вашего смартфона без каких-либо ограничений. Этот продукт идеально сочетает в себе высокое качество и доступную цену, что делает его одним из лучших выборов для вашего телефона.

Отзывы о товаре Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на экран
Твердость
9
Для смартфонов
BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE
Страна производитель
Россия
Описание
Защитные стекла для телефонов BQ – это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и долговечность. Эти защитные аксессуары разработаны специально для экранов мобильных устройств и обеспечивают высокий уровень защиты от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации смартфона. Изготовленные в России, стекла BQ отличаются высоким качеством и соответствуют всем современным стандартам безопасности. Твердость 9H обеспечивает одну из самых надежных степеней защиты, позволяя избежать появления царапин даже при контакте с острыми предметами, такими как ключи или монеты. Защитные стекла BQ легко устанавливаются на экран вашего устройства и не влияют на чувствительность сенсора, позволяя вам наслаждаться всеми функциями вашего смартфона без каких-либо ограничений. Этот продукт идеально сочетает в себе высокое качество и доступную цену, что делает его одним из лучших выборов для вашего телефона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE - по цене 220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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