Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BQ для BQ-5016G Choice / BQ-5046L Choice LTE
Защитные стекла для телефонов BQ – это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и долговечность. Эти защитные аксессуары разработаны специально для экранов мобильных устройств и обеспечивают высокий уровень защиты от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации смартфона. Изготовленные в России, стекла BQ отличаются высоким качеством и соответствуют всем современным стандартам безопасности. Твердость 9H обеспечивает одну из самых надежных степеней защиты, позволяя избежать появления царапин даже при контакте с острыми предметами, такими как ключи или монеты. Защитные стекла BQ легко устанавливаются на экран вашего устройства и не влияют на чувствительность сенсора, позволяя вам наслаждаться всеми функциями вашего смартфона без каких-либо ограничений. Этот продукт идеально сочетает в себе высокое качество и доступную цену, что делает его одним из лучших выборов для вашего телефона.
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