Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х15
Вес, кг.
7.8
Описание товара Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC способен согреть и сделать комфортной температуру в комнате до 12 кв. м. Пять радиаторных секций с успехом справляются со своей непосредственной задачей – обогревом жилого помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб. 6 650 руб.1053 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-09WDN 2000 (9 секций)
-
В наличииЦена 4 280 руб. 6 770 руб.1070 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu BOH/CL-09WRN 2000 (Classic 9 секций)
-
В наличииЦена 4 551 руб. 6 530 руб.1138 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-09W 2000 (9 секций)
-
В наличииЦена 4 630 руб. 7 370 руб.1158 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu BOH/CM-11WDN 2200 (11 секций)
-
В наличииЦена 4 700 руб. 7 480 руб.1175 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu BOH/CL-11WRN 2200
-
В наличииЦена 4 700 руб. 7 720 руб.1175 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитРадиатор масляный Engy EN-1309F Classic
-
В наличииЦена 5 216 руб. 7 240 руб.1304 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитРадиатор масляный Engy EN-2511 Scandi 11 секц 2.5кВт
-
В наличииЦена 5 390 руб. 8 900 руб.1348 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-09FH 2000 (9 секций)
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитРадиатор масляный ENGY EN-2211 Modern
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC способен согреть и сделать комфортной температуру в комнате до 12 кв. м. Пять радиаторных секций с успехом справляются со своей непосредственной задачей – обогревом жилого помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый