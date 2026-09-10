Top.Mail.Ru
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Timberk
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х15
Вес, кг.
7.8

Описание товара Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый

Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC способен согреть и сделать комфортной температуру в комнате до 12 кв. м. Пять радиаторных секций с успехом справляются со своей непосредственной задачей – обогревом жилого помещения.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Timberk
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC способен согреть и сделать комфортной температуру в комнате до 12 кв. м. Пять радиаторных секций с успехом справляются со своей непосредственной задачей – обогревом жилого помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...