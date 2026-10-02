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Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A)

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Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 1
Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 2
Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 3
Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Футляр
Материал чехла
кожа натуральная
Цвет
красный
  • Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 1
  • Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 2
  • Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 3
  • Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
6 000 руб.  12 410 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 414739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A)
6 000 руб. -52%
12 410 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Футляр
Материал чехла
кожа натуральная
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х1
Вес, г.
250

Описание товара Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A)

Представляем вам изысканные чехлы для телефонов Apple, которые идеально сочетают стиль и функциональность. Эти чехлы изготовлены из высококачественной натуральной кожи, обеспечивающей долговечность и роскошный внешний вид. Элегантный красный цвет придает аксессуару яркости и делает его настоящей изюминкой вашего устройства. Чехол типа футляр обеспечивает надежную защиту вашего телефона, оберегая его от царапин и повреждений. Этот аксессуар идеально подходит для пользователей, ценящих стиль и практичность, и станет отличным дополнением к вашему повседневному образу. Будучи продуктом от бренда Apple, чехлы гарантируют безупречное качество исполнения и идеальную совместимость с вашими устройствами. Позаботьтесь о сохранности вашего телефона в стиле, который подчеркивает вашу индивидуальность.

Отзывы о товаре Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Футляр
Материал чехла
кожа натуральная
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам изысканные чехлы для телефонов Apple, которые идеально сочетают стиль и функциональность. Эти чехлы изготовлены из высококачественной натуральной кожи, обеспечивающей долговечность и роскошный внешний вид. Элегантный красный цвет придает аксессуару яркости и делает его настоящей изюминкой вашего устройства. Чехол типа футляр обеспечивает надежную защиту вашего телефона, оберегая его от царапин и повреждений. Этот аксессуар идеально подходит для пользователей, ценящих стиль и практичность, и станет отличным дополнением к вашему повседневному образу. Будучи продуктом от бренда Apple, чехлы гарантируют безупречное качество исполнения и идеальную совместимость с вашими устройствами. Позаботьтесь о сохранности вашего телефона в стиле, который подчеркивает вашу индивидуальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A) - стоимость товара 6000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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