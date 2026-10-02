Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A)
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Характеристики
Описание товара Чехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSafe красный (MHYE3ZE/A)
Представляем вам изысканные чехлы для телефонов Apple, которые идеально сочетают стиль и функциональность. Эти чехлы изготовлены из высококачественной натуральной кожи, обеспечивающей долговечность и роскошный внешний вид. Элегантный красный цвет придает аксессуару яркости и делает его настоящей изюминкой вашего устройства. Чехол типа футляр обеспечивает надежную защиту вашего телефона, оберегая его от царапин и повреждений. Этот аксессуар идеально подходит для пользователей, ценящих стиль и практичность, и станет отличным дополнением к вашему повседневному образу. Будучи продуктом от бренда Apple, чехлы гарантируют безупречное качество исполнения и идеальную совместимость с вашими устройствами. Позаботьтесь о сохранности вашего телефона в стиле, который подчеркивает вашу индивидуальность.
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