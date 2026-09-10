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Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 розовый картон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 розовый картон

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Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 розовый картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413729
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 розовый картон

Подкладка из микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Soft Touch. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью.

Отзывы о товаре Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 розовый картон




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Подкладка из микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Soft Touch. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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