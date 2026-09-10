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Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий

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Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413701
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий

Благодаря высокотехнологичному TPU кейс эластичен и устойчив к изгибам: он не рвется и не ломается. Он надежно защищает смартфон со всех сторон и имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, разъемам и кнопкам смартфона. Чехол легко надевается и снимается, при этом эффективно защищая смартфон от механических повреждений.

Отзывы о товаре Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Благодаря высокотехнологичному TPU кейс эластичен и устойчив к изгибам: он не рвется и не ломается. Он надежно защищает смартфон со всех сторон и имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, разъемам и кнопкам смартфона. Чехол легко надевается и снимается, при этом эффективно защищая смартфон от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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