Пылесос Scarlett SC-VC80C377 с контейнером для сбора пыли, 2200Вт коричневый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Пылесос Scarlett SC-VC80C377 с контейнером для сбора пыли, 2200Вт коричневый
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 – мощный и функциональный пылесос для больших и маленьких помещений. Объемный пылесборник 3л. позволяет убирать большие площади, а вертикальное хранение экономит место даже самых маленьких помещений. Прибор оснащен циклонической системой сбора пыли, не требующий дополнительных расходных материалов. Контейнер легко снимается, очищается и промывается водой. Регулировка мощности на корпусе позволяет убирать любые поверхности не повреждая интерьер. Телескопическая трубка дает возможность настроить длину под свой рост для более удобной уборки. HEPA фильтр удерживает до 99,5% пыли, легко моется и рассчитан на весь срок службы прибора. Корпус пылесоса выполнен из прочного пластика коричневого цвета с яркими синими вставками.
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