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Пылесос Scarlett SC-VC80C377 с контейнером для сбора пыли, 2200Вт коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Scarlett SC-VC80C377 с контейнером для сбора пыли, 2200Вт коричневый

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Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 1
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 2
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 3
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 4
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 5
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 6
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 7
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 8
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 9
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 10
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 11
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 12
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 1
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 2
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 3
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 4
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 5
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 6
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 7
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 8
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 9
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 10
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 11
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 12
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C377 2200Вт коричневый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413180
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х30
Вес, кг.
6.62

Описание товара Пылесос Scarlett SC-VC80C377 с контейнером для сбора пыли, 2200Вт коричневый

Пылесос Scarlett SC-VC80C377 – мощный и функциональный пылесос для больших и маленьких помещений. Объемный пылесборник 3л. позволяет убирать большие площади, а вертикальное хранение экономит место даже самых маленьких помещений. Прибор оснащен циклонической системой сбора пыли, не требующий дополнительных расходных материалов. Контейнер легко снимается, очищается и промывается водой. Регулировка мощности на корпусе позволяет убирать любые поверхности не повреждая интерьер. Телескопическая трубка дает возможность настроить длину под свой рост для более удобной уборки. HEPA фильтр удерживает до 99,5% пыли, легко моется и рассчитан на весь срок службы прибора. Корпус пылесоса выполнен из прочного пластика коричневого цвета с яркими синими вставками.

Отзывы о товаре Пылесос Scarlett SC-VC80C377 с контейнером для сбора пыли, 2200Вт коричневый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Scarlett SC-VC80C377 – мощный и функциональный пылесос для больших и маленьких помещений. Объемный пылесборник 3л. позволяет убирать большие площади, а вертикальное хранение экономит место даже самых маленьких помещений. Прибор оснащен циклонической системой сбора пыли, не требующий дополнительных расходных материалов. Контейнер легко снимается, очищается и промывается водой. Регулировка мощности на корпусе позволяет убирать любые поверхности не повреждая интерьер. Телескопическая трубка дает возможность настроить длину под свой рост для более удобной уборки. HEPA фильтр удерживает до 99,5% пыли, легко моется и рассчитан на весь срок службы прибора. Корпус пылесоса выполнен из прочного пластика коричневого цвета с яркими синими вставками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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