Закаленное стекло DF для Huawei Mate T 10 / 10s hwSteel-54
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитное стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411912
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Защитное стекло
Модель
Huawei Mate T 10, Huawei Mate 10s
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50
Описание товара Закаленное стекло DF для Huawei Mate T 10 / 10s hwSteel-54
Олеофобное покрытие предотвратит появление следов от пальцев, сохранит чувствительность сенсора гаджета на 100%. Данный аксессуар максимально защитит экран смартфона от царапин, повреждений, влаги и ударов. Полностью соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Защитное стекло
Модель
Huawei Mate T 10, Huawei Mate 10s
Страна производитель
Китай
Олеофобное покрытие предотвратит появление следов от пальцев, сохранит чувствительность сенсора гаджета на 100%. Данный аксессуар максимально защитит экран смартфона от царапин, повреждений, влаги и ударов. Полностью соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Закаленное стекло DF для Huawei Mate T 10 / 10s hwSteel-54 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Закаленное стекло DF для Huawei Mate T 10 / 10s hwSteel-54