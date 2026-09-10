Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128Gb (SDDDC4-128G-G46) USB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411526
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Особенности
вес 30 г
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128Gb (SDDDC4-128G-G46) USB-C
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128Gb (SDDDC4-128G-G46) USB-C USB флеш-накопитель в металлическом корпусе с двумя разъемами Type-A и Type-C позволит с легкостью перемещать файлы между устройствами с совместимыми портами. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечит скорость передачи данных до 150 МБ/с. Поворотный дизайн защищает разъем, а отверстие для брелока позволит хранить флешку на связке с ключами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Особенности
вес 30 г
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128Gb (SDDDC4-128G-G46) USB-C USB флеш-накопитель в металлическом корпусе с двумя разъемами Type-A и Type-C позволит с легкостью перемещать файлы между устройствами с совместимыми портами. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечит скорость передачи данных до 150 МБ/с. Поворотный дизайн защищает разъем, а отверстие для брелока позволит хранить флешку на связке с ключами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128Gb (SDDDC4-128G-G46) USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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